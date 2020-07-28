رياضة | الأهلي ثالث العالم والزمالك الـ21 فى قائمة الأكثر تتويجًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ثالث العالم والزمالك الـ21 فى قائمة الأكثر تتويجًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر موقع "جول" العالمي، تصنيف الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات فى العالم، حيث تصدر نادى ناسيونال مونتيفيديو بطل أوروجواى القائمة، برصيد 146 بطولة. ترتيب الأندية الأكثر تتويجا في العالم جاء نادى بنيارول الأوروجويانى المركز الثانى برصيد 127 بطولة، وجاء الأهلى فى المركز الثالث برصيد 116 بطولة تضم 96 بطولة محلية و20 قارية. Advertisements فيما احتل نادى رينجرز الأسكتلندى المركز الرابع بـ115 بطولة، ثم الرجاء المغربى بالمركز الخامس برصيد 110 بطولات. أما ريال مدريد الإسباني، شغل المركز السادس برصيد 92 بطولة، ثم برشلونة فى المركز السابع برصيد 91 بطولة، وحل ليفربول بالمركز الـ18. وأخيرا جاء نادى الزمالك فى المركز الـ21 برصيد 58 بطولة تضم 45 لقبا محليا و13 إفريقيا فى قائمة الأندية الأكثر تتويجا فى العالم.

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