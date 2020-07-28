رياضة | نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب محمود عبدالمنعم كهربا، جناح النادى الأهلى، القيام بتقديم شكوى ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، فى لجنة القيم والأخلاق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وقد تحرك كهربا، بعد نصيحة بعد المقربين منه بتقديم بلغ "للفيفا"، بتعمد مرتضي لسباب اللاعي، وتجاوزاته المتكررة.

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وقام قبله التونسى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، بتقديم بلغ، والتوجه للجنة القيم والأخلاق وتوثيق تجاوزات رئيس الزمالك ضده.

ورحل كهربا قد عن صفوف القلعة البيضاء فى الموسم الماضى، إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالى، وعاد منه إلى أحضان النادي الأهلى، وذلك بعد دفع الشرط الجزائى.

ووقع كهربا للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى يناير الماضى بعد فسخ عقده مع فريقه البرتغالى، لينتقل للمارد الحمراء فى صفقة انتقال حر.