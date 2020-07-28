رياضة | إصابة ماريانو دياز بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة ماريانو دياز بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني عن إصابة نجمه ماريانو دياز بفيروس كورونا قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي اليوم، إن فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو ريال مدريد أمس الاثنين، أظهرت إيجابية فحص دياز.

وأكد الريال أن دياز بصحة ممتازة وعزل نفسه بالمنزل التزاما بالبروتوكول الصحي.

وسيلتقي ريال، الذي خسر على أرضه 2-1 من مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، قبل توقف الموسم في مارس بسبب جائحة كوفيد-19، مع الفريق الإنجليزي في ملعب الاتحاد في لقاء الإياب في الـ7 من أغسطس المقبل.