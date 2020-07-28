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رياضة | بشرى سارة لأنصار ريال مدريد قبل مواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لأنصار قبل مواجهة مان سيتي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن غياب النجم الأرجنتيني سرجيو أجويرو عن مباراة الفريق الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي ، المقرر إقامتها في 7 أغسطس المقبل.

خضع أجويرو 32 عاماً، لجراحة في الركبة اليسرى في 24 يونيو  الماضي في ، بسبب إصابة تعرض لها قبل ذلك التاريخ بيومين، خلال مواجهة السيتي أمام بيرنلي في الممتاز.

ويتعين على اللاعب الأرجنتيني، الذي يعاني من متاعب منذ استئناف التدريبات، مواصلة برنامج التعافي، ولن يتمكن من خوض مباراة إياب "التشامبيونز ليغ" أمام الريال، التي سيسعى خلالها الفريق الإنجليزي على أرضه للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية، مستغلاً فوزه في لقاء الذهاب على "الملكي" 2-1. 

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