رياضة | نجم الشباب السعودي يرفض الانضمام إلى الرائد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الشباب السعودي يرفض الانضمام إلى الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لاعب فريق الشباب السعودي، حسن معاذ، رفض عرضاً للانضمام إلى نادي الرائد.

أضافت صحيفة الرياضية السعودية: "الرائد دخل في مفاوضات مع اللاعب، متقدماً بعرض بلغت قيمته نحو مليون و200 ألف ريال سعودي في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالرفض من اللاعب الذي أشترط الحصول على مليون و600 ألف ريال".

وتابعت الصحيفة: "اللاعب دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، مما يسمح له بالتوقيع لأي ناد دون انتظار موافقة ناديه الأصلي".

يذكر أن عقد معاذ مع الشباب ينتهي مع نهاية الموسم الجاري من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي تستأنف منافساته في 4 أغسطس (آب) المقبل، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.