رياضة | الزمالك يحدد الأجانب الراحلين عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد الأجانب الراحلين عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية اللاعبين الأجانب الذين سيرحلون عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

واستقر الفارس الأبيض على بيع ثلاثة أجانب وهم كل من حميد أحداد ومعروف يوسف ورزاق سيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وجاء قرار الزمالك ببيع هذا الثلاثي في نهاية الموسم الحالي بعد طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء.

وأكد كارتيرون إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الثلاثي في الفريق بالموسم المقبل خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في صفوف النادي بالوقت الحالي.

وسيبدأ نادي الزمالك في تسويق أحداد وسيسيه ومعروف يوسف الفترة المقبلة حتى يعثر على عروض مميز لبيعهم في الميركاتو الصيفي المقبل.