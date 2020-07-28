الامارات | إصابة لاعب ريال مدريد ماريانو بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب ريال مدريد ماريانو بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعرض لاعبه ماريانو دياز للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم : " بعد فحوص فيروس كورونا المستجد التي خضع لها لاعبو الفريق الأول أمس الاثنين، بواسطة جهاز الخدمات الطبية بالنادي، جاءت نتيجة العينة المأخوذة من لاعب الفريق ماريانو إيجابية".

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وأضاف البيان : "اللاعب يتمتع بصحة ممتازة الآن، وينفذ بروتوكول العزل الصحي في منزله"

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في السابع من أغسطس المقبل، حيث خسر ذهابا 1 / 2 على أرضه في شباط / فبراير الماضي.

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