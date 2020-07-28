شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يشيد بناشئي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، باللاعبين الناشئين المنضمين لمعسكر الفريق ببرج العرب، والذين شاركوا في مباراة وادى دجلة الودية، وأحرز أهدافها، حسام أشرف هدف وأسامة فيصل هاتريك.

كما أبدى «كارتيرون» إعجابه بالنجوم الصغار، خصوصًا حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى وحسام عبدالمجيد، بعد ظهورهم بمستوى جيد في معسكر الفريق المقام في مدينة برج العرب، ضمن استعدادات الفريق لعودة النشاط الرياضى، وخوض منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقرر «كارتيرون»، استمرار سياسة الدفع بالناشئين خلال مباراة اليوم أمام طنطا، ومباراة غدًا أمام طلائع الجيش