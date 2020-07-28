شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحانات تبعد «مدبولي» و«الضرف» عن تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بإقامة مران صباحى فقط، وذلك قبيل ملاقاة مصر المقاصة وديًا غدًا، ضمن التحضيرات لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

يأتى هذا من أجل منح لاعبى الفريق قسط من الراحة ولتجنب تعرضهم لأية إصابات عضلية في ظل إقامة التدريبات بشكل يومي على فترتين، فضلًا عن التجارب الودية، فيما شهد المران الصباحى غياب كل من الثنائى أحمد مدبولي ومحمد الضرف، وذلك بسبب ارتباطهما بأداء الامتحانات.

ويستعد الفريق بتدريبات على فترتين بجانب سلسلة من التجارب الودية لاستئناف الدورى بلقاء المصري البورسعيدى منتصف الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الــ19.

ومن المقرر أن ينتظم الثنائى المذكور في التدريبات فور انتهائهما من أداء الامتحانات.