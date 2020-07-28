شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يدعو رموز الزمالك لاجتماع عقب عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، رموز القلعة البيضاء القدامى، لعقد جلسة بالنادى في أول أسبوع بعد عيد الأضحى المبارك، من أجل الالتفاف حول الزمالك والعمل على دعمه في الوقت الحالى.

وقال «مرتضى» إنه يقدم الدعوى لجميع أبناء الزمالك الحرصين على دعم النادى والوقوف بجواره، من أجل حضور الجلسة التي ستعقد بعد عيد الأضحى.

يذكر أن الزمالك لديه العديد من الملفات المهمة ويأتى في مقدمتها ملف نادى القرن وفرع النادى الجديد في 6 اكتوبر وبناء استاد يحمل اسم نادى الزمالك.