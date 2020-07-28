شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: «الخطيب» يأمر بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي الحالي ونجم الأهلي والزمالك السابق أحمد حسن عن قرار جديد بشأن شارة القيادة في النادي الأهلي من قبل رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب. وقال الصقر خلال برنامجه الاذاعي: «محمود الخطيب قرر سحب شارة القيادة من أحمد فتحي، الظهير الأيمن وقائد الفريق الأحمر». وواصل: «الخطيب أوصى بعدم منح فتحي الشارة خلال أي مباراة قادمة يشارك خلالها مع الفريق سواء ودية أو رسمية بعد توقيعه لبيراميدز». وكان «فتحي» قد شارك في ودية الأهلي الماضية أمام سموحة والتي حسمها الفريق برباعية نظيفة. ووجه الأهلي الشكر لأحمد فتحي في أبريل الماضي لعدم وصول الطرفين لاتفاق حول تجديد اللاعب تعاقده مع النادي. الجدير بالذكر أن إدارة بيراميدز قد أعلنت بشكل رسمي الحصول على توقيع فتحي لمدة 3 مواسم مقبلة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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