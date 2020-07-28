شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة.. ومسحة جديدة بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي للاعتماد على التشكيل ذاته الذي بدأ به مباراة الفريق الودية أمام سموحة، حين يقابل، اليوم، نادي الجونة في وديته الثانية.

وكان الأهلي قد بدأ مباراة سموحة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف ومحمد هاني، وخماسي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ومحمود كهربا، وفي مقدمتهم أليو بادجي في خط الهجوم.

وعلى جانب آخر، سيخوض الفريق مرانًا خفيفًا، صباح غد الأربعاء، فيما سيحصل على راحة يومي الخميس والجمعة، وقفة وأول أيام عيد الأضحى، على أن يجري مسحة جديدة عقب العيد مباشرة.

كذلك، يدرس النادي الأهلي إقامة معسكر لمدة يومين قبل مباراته الأولى في الدوري الممتاز أمام إنبي يوم 9 أغسطس القادم.