شكرا لقرائتكم خبر عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل النادي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهرت نتيجة المسحة الخامسة التي أجراها لاعبي الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي و الجهاز الفني و الإداري و الطبي للفريق و التي أظهرت حالة إيجابية جديدة داخل قلعة الدراويش.
و جاءت الإصابة داخل أحد أعضاء الجهاز الإداري للدراويش، ليصبح عدد الاصابات داخل جهاز الاسماعيلي الإداري ثلاث حالات، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي .
و تم عزل الحالات المصابة على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية استعدادًا لعودة الحياة للدوري العام المصري خلال الأيام المقبلة.
وفي نفس السياق جاءت نتيجة المسحة التي أجراها محمد حمدي زكي لاعب النادي الاسماعيلي سلبية ليتماثل جناح الدراويش للشفاء و ينتظم في المران الجماعي خلال الأيام المقبلة بعد الاطمئنان على حالته.
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