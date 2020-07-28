«اللجنة الطبية» تراقب تدريبات الاهلى بسبب مخالفة اللاعبين للتعليمات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم اللجنة الطبية بالنادى الأهلى برئاسة محمد شوقى مراقبة التدريبات الجماعية لمساعدة الجهاز الفنى للفريق فى تنفيذ التعليمات لضمان الحفاظ على سلامة اللاعبين خصوصا بعد ثبوت إيجابية مسحه حمدى فتحى. وتدرس اللجنة عمل محاضرات أسبوعية للاعبين عقب التدريبات لتذكيرهم بالتعليمات والرد على الإستفسارات التى تخص فيروس كورونا، وذلك بسبب الملاحظات التى قدمتها اللجنة الى الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر عن مخالفة اللاعبين للاجراءات الإحترازية التى حددتها قبل عودة الفريق للتدريبات لتجنب إصابة اللاعبين بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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