شكرا لقرائتكم نجم الشواكيش يعلن اعتزال كرة القدم بعد 20 سنة خدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود شاكر عبد الفتاح ظهير أيسر الترسانة، اعتزال لعب كرة القدم نهائيا، بعد 20 عام قضاها فى ممارسة اللعبة مع العديد من أندية الدورى الممتاز .

بدأ شاكر عبدالفتاح حياته الكروية في الدوري الممتاز موسم 2002–2003 مع نادي الترسانة ، ثم انضم لفريق الاتحاد السكندري واستمر معه عدة مواسم ، ثم انتقل لنادي المصري ومنه أعير لنادي سموحة ، وفي 5 سبتمبر 2016 انضم لنادي طنطا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ثم لعب مع بلدية المحلة بدورى القسم الثانى ليعود بعدها لصفوف الترسانة من جديد .

من ناحية أخرى قرر شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة الاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة قبل نهاية الموسم بداعٍ عدم الحاجة لمجهودهم في ظل رغبته منح الفرصة لعدد من ناشئ النادى وبناء فريق قوى قادر على المنافسة للصعود لدورى الأضواء.

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واللاعبون هم: أحمد جعفر ومحمد البعلى ومحمد سعيد وإيهاب عبد المحسن ومحمد رزق والكاميرونى جون وإسلام جازم وإيهاب ياسر ريان.

وأكد شاكر عبد الفتاح في تصريحات خاصة أن مجلس إدارة الترسانة منح كل اللاعبين المستغنى عنهم كل مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل الرحيل عن النادى، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من أبناء النادى تم شفاؤهم من الإصابات التي ضربت الفريق، مؤكدًا أنه يسعى لبناء فريق من أبناء النادى الذين يستطيعون تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد للأضواء.

وأضاف عبد الفتاح أنه يقوم بإعداد الفريق من اجل العودة بشكل جيد لتحقيق الفوز في الخمس مباريات المتبقية للدوري بعد قرار اتحاد الكرة بعودة النشاط يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل الموقف الصعب بجدول الدورى حيث يحتل الشواكيش المركز قبل الأخير للمجموعة برصيد 15 نقطة .