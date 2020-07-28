شكرا لقرائتكم مفاجأة.. بند في عقد فايلر يسمح له الرحيل عن الأهلى بعد الدورى وأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" مفاجأة من العيار الثقيل فى بنود عقد السويسرى رينيه فايلر الجديد مع الفريق الأحمر، والذى تم توقيعه مؤخراً وبالتحديد خلال قضاء المدرب السويسرى لإجازة مع أسرته قبل عودته من جديد لقيادة تدريبات الأهلي.

ووقع فايلر مع الأهلى على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة وأن المدرب السويسرى لم يكن يرغب فى الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة أن هناك ضغوطاً تم ممارستها عليه من جانب أسرته التى كانت ترغب فى عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التى قضاها فى قيادة النادى الأهلى فى ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده.

ونجح مسئولو الأهلى فى اقناع فايلر باستكمال المهمة، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات سواء على المستوى القارى أو المحلى بعد قرار استئناف بطولة الدورى العام وكذلك بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهو الأمر الوحيد الذى أغرى فايلر لاستكمال المهمة، خاصة وأنه تقريباً حسم بطولة الدورى العام، كما لا يتبقى سوى أمتار قليلة على نهاية بطولة دورى أبطال افريقيا بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، والتى يعد الأهلى هو المرشح الأول للفوز بها من وجهة نظر الإدارة الحمراء وكذلك المدرب السويسرى.

وفى حالة رفض فايلر تجديد عقده فسيتولى المهمة مدرب آخر، سيحسب له فى وقتها الفوز بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا ولن يتم ذكر اسم فايلر وهو السبب الرئيسى فى إقناع فايلر بالتجديد.

وتوصل مسئولو الأهلى مع فايلر أثناء المفاوضات لحل يرضى جميع الأطراف وهو توقيع العقد لمدة موسم واحد فقط مع وجود شرط جزائى كبير فى العقد، ولكن يملك الطرفان أى الأهلى وفايلر الحق فى فسخ العقد من طرف واحد دون أى التزامات بعد انتهاء فعاليات بطولة الدورى وكذلك بطولة دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

ففى حالة فوز الأهلى بهما فى شهر أكتوبر وخلال 15 يوما من تاريخ آخر مباراة فى البطولتين يحق لفايلر فسخ التعاقد والرحيل عن الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة للأهلى ففى حالة خسارته لأي من البطولتين قد يفكر الأهلى فى إقالته، وبالتالى سيكون أيضاً من حق إدارة الأهلى فسخ التعاقد دون تحمل أى شروط جزائية ودون أى التزامات تعاقدية على الإدارة الحمراء.

وبمجرد انتهاء الـ15 يوم تعود بنود العقد كما كانت بحيث لن يصبح أى طرف من الطرفين قادراً على انهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائى والالتزام بكل البنود التعاقدية اللازمة حال الاقدام على فسخ التعاقد، وهو الاتفاق الذى لجأت اليه إدارة الأهلى مع فايلر لأقناعه بالتجديد خاصة وأنه فى حالة تتويج الأهلى بالبطولة الافريقية فلن يكون هناك أى أزمة فى تغيير المدرب دخل الأهلى ووقتها أيضاً سيصبح فايلر استفاد بشكل كبير من فترة توليه المسئولية الفنية للأهلى بالحصول على لقب قاري، وهو ما سيساهم فى رفع قيمته التسويقية وسيضيف كثيراً للسيرة الذاتية الخاصة به قبل العودة لأوروبا وهو الامر الذى يعد رغبته الأولى.