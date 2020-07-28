شكرا لقرائتكم شفاء محمد حمدي زكى من فيروس كورونا وإصابة جديدة بالإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت نتائج مسحة كورونا الخامسة للنادى الاسماعيلى، شفاء محمد حمدى زكى مهاجم الفريق من فيروس كورونا مع استمرار اصابة الثنائى الادارى بالدراويش بجانب إكتشاف حالة جديدة فى الجهاز الادارى أيضاً.

وفى وقت سابق ،أبدى محمد زكى مهاجم الإسماعيلى ثقته الشديدة فى تجاوز محنة كورونا، وقال حمدى زكى فى تصريحات خاصة، "حالتى مستقرة، ولم تظهر علىّ أى أعراض سواء قبل اكتشاف إصابتى بكورونا أو حتى بعدها، أنفذ العزل المنزلى ونصائح الأطباء بدقة لتجاوز هذه الأزمة سريعاً".

وأضاف حمدى زكى، "كنت أمارس حياتى بصورة طبيعية ولم أخالط أى مريض بكورونا، ولكن فوجئت بنتيجة المسحة، وعلى الفور توجهت للبحيرة مسقط رأسى لدخول عزل منزلى، وأثق فى قدرتى على هزيمة الفيروس اللعين والعودة للتدريبات مجدداً فى أقرب فرصة، وحابب أشكر كل الناس اللى سألت عليا ودعمتنى بطرق مختلفة".

من جهته حرص الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، على الاتصال بلاعبه محمد حمدى زكى لمساندته بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، وحرص جوميز على مطالبة لاعبه بتنفيذ إجراءات العزل المنزلى والبروتوكول الطبى للتعافى سريعًا من الاصابة والعودة للتدريبات فى أقرب فرصة، وتقرر خضوع محمد حمدى زكى للعزل المنزلى تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش حتى يستعيد عافيته فى أقرب فرصة من خلال بروتوكول العلاج المنزلى بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

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وكشف محمد حمدى زكي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اصابته بكورونا قائلاً: "الحمد لله على كل شىء إيجابية كورونا وقدر الله ما شاء فعل.. دعواتكم".

على الجانب الاخر ، قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول إن محمود دونجا ارتكاز الفريق يحتاج إلى أسبوعين على الأقل قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية، وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى: "فرص لحاقه بمواجهة المصرى تبدو ضئيلة لكننا سنسابق الزمن من أجل تجهيزه للقاء للديربى".

ويلتقى الدراويش شقيقه المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الــ19 بمسابقة الدورى المحلى.

وبسؤاله عن باهر المحمدى أتم طبيب الدراويش حديثه قائلا: "أكدت من قبل أن قائد الفريق سيعود عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة بعد اكتمال شفائه".