شكرا لقرائتكم أحمد ناجى ردا على غالى: كوبر لم يتحدث عن فوز الأهلى بالحكام مطلقًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي، على تصريحات حسام غالى قائد الأهلى ومنتخب مصر السابق، والتى قال فيها إن الأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق، كان يتحدث مع لاعبى الفريق، عن فوز الأهلى بالحكام فى المباريات.

وأكد أحمد ناجى لـ"الخليج 365": "كوبر مدرب محترم وقدير ولا يمكن أن يقع فى هذه الأخطاء ولم يحدث ذلك على الإطلاق، والخواجة لم يتطرق لهذا الأمر فى أى وقت خلال معسكرات المنتخب ".

وأضاف مدرب حراس المنتخب السابق: "حسام غالى رجل مهذب ومحترم، وربما تفهم الأمور بشكل خاطئ، لكن كوبر لم يتحدث عن فوز الأهلى بالحكام مطلقًا وهذه شهادة منى بذلك".

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وخرج حسام غالى قائد فريق النادى الأهلى السابق عن صمته ليروى كواليس خلافه مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر وأسباب اعتزاله اللعب الدولى عقب ذلك.

كشف حسام غالى قائد الأهلى فى تصريحات تليفزيونية، كواليس خلافه مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق للفراعنة، والتى تسببت فى نهاية مسيرته الدولية، مؤكدًا أنه إذا عاد به الزمن مرة أخرى فسيكرر تلك الأزمة، خاصة أن كوبر كان يتعامل بطريقة "غريبة جدًا" مع لاعبى المارد الأحمر، وعلى مدار تاريخى فى المنتخب لم أجد تفرقة بين لاعبى الأهلى والزمالك مثلما حدث فى عهد كوبر.