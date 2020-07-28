توتنهام يقترب من التعاقد مع لاعب ساوثهامبتون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، من ضم الدنماركي بيير- ايميلي هويبرغ لاعب خط وسط فريق ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن توتنهام عرض مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب خط الوسط الدنماركي الدولي خلال مفاوضاته الجارية مع ساوثهامبتون. وأضافت الشبكة أن نادي إيفرتون أبدى هو أيضا اهتمامه بضم هويبرغ، كما قدم عرضا وصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكنها أشارت إلى أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى توتنهام.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، باحتلال المركز السادس برصيد 59 نقطة المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

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