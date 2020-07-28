شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: تصريحات جعفر سلاح ذو حدين وتمثل ضغطا نفسيا للحكام فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بشأن مجاملات الحكام للأندية المصرية غير منطقى وعلامة استفهام كبيرة جدا، مشيرا فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن هذه التصريحات سلاح ذو حدين بالنسبة للفرق المصرية ممن يعلم نزاهة الأندية المصرية وستمثل ضغطا على الحكام وتؤثر بالسلب على مشاركات الأندية فى أفريقيا، خاصة أن هذه التصريحات تصل إلى الإتحاد الأفريقى ولجنة الحكام الأفريقية.

وقال ريان إن هذا التصريح لا يصح أن يكون على لسان نجم بحجم وقيمة فارق جعفر، مؤكدا أن الأهلى حصل على جميع المباريات بالجهد والعرق.

وفجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.