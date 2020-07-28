شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يؤكد سحب شارة القيادة من أحمد فتحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سينضم لنادي بيراميدز بدءا من الموسم القادم.
وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فتحي لن يرتدي شارة قيادة الأهلي في المباريات المقبلة سواء الودية أو مواجهات الدوري وبطولة إفريقيا ، بفرمان من محمود الخطيب رئيس النادي".
وأوضح:" الخطيب يرى أن الأحق بإرتداء شارة قيادة الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير واللاعبين الذين قاموا بالتجديد على بياض".
وأكمل:" فتحي قدم أداءا مشرفا مع الأهلي، وتاريخ كبير داخل النادي ومنتخب مصر، وعدم إرتداء شارة القيادة، لا يقلل منه مطلقا".
وأكد:" الخطيب طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عدم منح الشارة لفتحي مرة أخرى والاهتمام باللاعبين الذين قاموا بالتوقيع على بياض".
تراجع اتحاد الكرة عن القرار السابق بإيقاف وتجميد أى لاعب ينتقل لناد آخر فى الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدورى هذا الموسم، بعد قرار الجبلاية بفتح باب القيد الصيفى قبل نهاية الموسم بأربعة أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف أى لاعب ينتقل من ناديه لناد آخر فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، للحفاظ على تكافؤ الفرص والشفافية، قبل أن يتم التراجع والسماح للاعبين بالاستمرار رغم القيد فى النادى الجديد، على أن يتم الانتقال والقيد فقط ثم يتم الانتقال للنادى الجديد فى الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن يؤكد سحب شارة القيادة من أحمد فتحى فى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.