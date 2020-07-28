شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع مليون و160 ألف جنيه للشرقية للدخان غداً بسبب الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مسئولو النادي الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لصالح نادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناء على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي، خاصة بعد أن لعب لصفوف النادي لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، ويستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات غداً، والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه في إطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقد اجتماعاً أمس برئاسة محمود الخطيب بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات منها :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، الجلسة الثانية عشرة «الاجتماع الثاني» المنعقدة بتاريخ 30/6/2020.

- اعتمد مجلس إدارة النادي، بناء على الخطاب الوارد من مديرية الشباب الرياضة، المتضمن موافقة الدكتور أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة، على طلب النادي باستمرار تعطيل العمل بقرار مجلس الإدارة المنعقد بهيئة جمعية عمومية، بزيادة رسوم الالتحاق بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفروعه، اعتبارًا من 1/7/2020 وحتى انعقاد أول جمعية عمومية، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن الخطاب الوارد من مديرية الشباب والرياضة، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العضويات الجديدة.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 1/7/2020، على التعاقد مع طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، لاستكمال الموسم الرياضي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، والموسم المقبل 2020/2021.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 14/7/2020، على اعتماد رؤساء الأجهزة والمديرين الفنيين، ومدير قطاع الناشئين والناشئات للألعاب المختلفة للموسم الرياضي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اعتبارا من 1/7/2020

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