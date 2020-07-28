شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يستعرض قوته مع أبنائه فى وصلة تدريب صباحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الأهلي والزمالك السابق، جمهوره بمجموعة صور مع أبنائه الصغار، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وظهر بها وهو يستعرض قوته ويحملهما علي كتفيه خلال تدريباته الصباحية.



الحضري

وفي وقت سابق، كشف الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن السر وراء إصراره وعزيمته على خوض التدريبات البدنية الشاقة بشكل يومي، رغم ابتعاده عن المستطيل الأخضر، وبلوغه سن الـ47 عامًا، حيث إنه من مواليد 15 يناير 1973، كما قام السد العالي بتدريب بعض الحراس واللاعبين فى الفترة الماضية وخلال توقف النشاط الرياضى بسبب فيرس كورونا، وكان على رأسهم السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى والحارس أحمد حمدى.





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وأوضح الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يُصر على خوض التدريبات البدنية بشكل يومي لعدة أسباب، منها المحافظة على لياقته ورشاقته وعدم التأثر بعامل السن، والسبب الثاني هو تأهيل نفسه للعمل فى مجال تدريب حراس المرمى، قائلاً: "بتمرن علشان لو فكرت أشتغل مدرب حراس مرمى أكون مؤهل لهذا المنصب".





تابع السد العالى حديثه: "بتمرن علشان لو اشتغلت مدرب حراس مرمى أعرف أشوط بقدمى اليمنى واليسرى، مش أشوط باليمين فقط، وتكون التسديدة قوية وبنفس درجة التسديد فى المباريات، لأن بعض حراس المرمى لا يهتمون بهذه النقطة، كما إننا أحرص على أن أظل بكامل لياقتى حتى لا أقوم بتهوية الكور كما فى التمرين للتمكن من تسديدها كما يفعل البعض أيضًا.. والتمرين العلمى إن المدرب لازم يتحرك مع الحارس كأنه لاعب فى المباراة وهذا الأمر يحتاج للياقة غير عادية".