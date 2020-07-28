- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد شباب العمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اتحاد شباب العمال، برئاسة النائب محمد وهب الله، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، بديوان عام الوزارة ، حيث استعرض اتحاد شباب العمال رسالة ومهمة وخطة الاتحاد، بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات والتي ستسهم في الدفع بالاتحاد إلى الأمام.
كما أوضح مجلس ادارة الاتحاد أن هدف الاتحاد التدريب والتثقيف والتوعية ، مؤكدا أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تستهدف شباب العمال تثقيفيا وتوعويا وتدريبيا، والتي من ضمنها الأنشطة التوعوية للوقاية من كورونا، علاوة على تنفيذ العديد من الدورات في مجال الإغاثة وكيفية مواجهة الكوارث، ودورات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتي تم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة.
ومن جانبه ، وجه الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، بتأهيل شباب العمل في مجال التثقيف السياسي ، والقيادة ، بالاضافة إلى اقتراح تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة ، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات الوزارة.
كما وجه وزير الشباب والرياضة بتحويل مبادرة "مصر أجمل بشبابها" التي كانت تنفذها الوزارة إلي مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة اتحاد شباب العمال.
وزير الرياضة
اتحاد شباب العمال
اجتماع اتحاد شباب العمال
وزير الرياضة واتحاد شباب العمال
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد شباب العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.