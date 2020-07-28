شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عن عقوبة إيقاف كهربا : مخالفة للوائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن عقوبة محمود كهربا لاعب النادى الأهلى ، والتي تم توقيعها عليه من جانب اتحاد الكرة ، على خلفية مباراة السوبر أمام الزمالك كانت قاسية للغاية، مشيرًا إلى أنها لم تكن طبقا لأي لوائح مطلقا، متوقعا تخفيف العقوبة في الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" : "الأهلي يجهز تظلما لتخفيف عقوبة كهربا من أجل المشاركة في المباريات المقبلة ، مضيفا أن فايلر طالب إدارة الأهلي بضرورة التدخل لتخفيف عقوبة كهربا، خاصة بعد فترة توقف طويلة للمسابقات بسبب فيروس كورونا".

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وتابع أحمد حسن: " المدرب السويسري مهتم بعودة كهربا للمشاركة في المباريات المقبلة، خاصة أنه متخوف من عدم شراء النادي الأهلي رمضان صبحي ، مشيرا إلى أن الأهلي يجهز تظلما جديدا لتقديمه لاتحاد الكرة، مدعوما بمستندات جديدة، مع إمكانية تخفيض عقوبة لاعبي نادي الزمالك أيضا.

وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 10 مباريات مر منها مباراتان فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في الإمارات مؤخرًا وحسمه الفريق الأبيض لصالحه بضربات الترجيح ، وعاقب اتحاد الكرة كهربا بالإيقاف حتى نهاية الموسم قبل أن يتم تخفيف العقوبة لـ10 مباريات من قبل لجنة الالتماس، إلا أن الأخيرة أكدت أن هناك أمكانية لتخفيف العقوبة من جديد حال تقدم الأهلي بالتماس يحمل أدلة جديدة تبرء اللاعب،

في سياق آخر، طالب الصقر بتكريم الأطباء عند انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز على غرار ما حدث في المغرب ، حيث ان ضربة البداية بعد عودة الدوري المغربي كانت بقدم الأطباء بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية، والتصدي لجائحة فيروس كورونا ، لذلك على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بضرورة تكريم الأطباء في مباريات الدوري المصري المقبلة.