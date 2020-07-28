شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى توأما مصريا محترفا فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، بشكل نهائى على استدعاء التوأم المصرى المحترف فى إيطاليا ريتشارد مصطفى صلاح الدين، وصلاح مصطفى صلاح الدين، لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق 5 اغسطس المقبل.

ويصل بذلك عدد اللاعبين المقرر انضمامهم للمعسكر 17 لاعباً ، حيث يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين بالكامل اليوم الثلاثاء.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، منتخب الشباب بإقامة تصفيات امم افريقيا يوم 7 نوفمبر المقبل في تونس، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم تونس والمغرب وليبيا والجزائر.

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وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الإفراج عن المستحقات المتأخرة للاعبى منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، كما وافقت اللجنة على اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمنتخب والتى تقدم بها المدير الفنى للفريق، ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة علي مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع يس في بطولة شمال أفريقيا بتونس في الفترة من 9 حتي 24 نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب وكأس العالم .

ويحرص ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، على إجراء دورات تدريبية ومحاضرات فنية بصفة مستمرة للاعبى المنتخبات خلال فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

ويلقى ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب 2001 محاضرات on line على اللاعبين وعمل كورسات تدريبية منتظمة للاعبين يمارسونها خلال التواجد فى منازلهم بسبب توقف مسابقاتهم لأكثر من أربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقات الناشئين والجمهورية للموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا وسيتم تحديد مواعيد جديدة لدوري الموسم الجديد خلال أيام .