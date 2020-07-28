شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى يعود للتدريبات الجماعية بالمصرى بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب عماد فتحى لاعب المصرى البورسعيدى من دخول التدريبات الجماعية لفريقه بعد عيد الأضحى المبارك، عقب تماثله للشفاء من القطع فى الرباط الصليبى الذى أبعده عن المشاركة مع الفريق طوال الموسم الحالى.
ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدورى باستاد برج العرب.
ورفض طارق العشرى المدير الفنى للمصرى التعجل فى الدفع باللاعب فى التدريبات الجماعية مطالبا الجهاز الطبى الإشراف على برنامجه العلاجى حتى يعود معافى بشكل جيد للاستفادة منه بعد عودته فى ظل النقس الشديد الذى يعانى منه الفريق بسبب أزمة القيد.
من ناحية أخرى أشاد طارق العشرى، بشباب الفريق الذين خاضوا لقاء سموحة الأخير الذى أقيم أمس وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المعسكر المغلق ببرج العرب، مؤكدا أنهم سيكون لهم دور كبير مع الفريق مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.
وأضاف العشرى، فى تصريحات خاصة، أنه يقوم بتجهيز أكثر من لاعب شاب للاستفادة منهم خلال لقاءات الدورى وتجربتهم على الطبيعة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق بسبب أزمة القيد التى يعانى منها بسبب الإيقاف من الإتحاد الدولى على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال أبيض السودانى .
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