شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة البطولة الأفريقية للجودو ديسمبر المقبل بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقى للجودو إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكبار خلال شهر ديسمبر بالمغرب، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، حيث كان من المقرر أن تقام بالمغرب أبريل الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

خلال مارس الماضى أعلن الاتحاد الأفريقى تأجيل البطولة الأفريقية إلى يونيو 2020 على خلفية انتشار الفيروس، لكن تم تأجيلها أيضا بسب عدم انحسار كورونا، ليتم فى النهاية تجديد شهر ديسمبر موعدا نهائيا لإقامة البطولة.

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قرر اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، إجراء مسحات كورونا للاعبى المنتخب 3 أغسطس المقبل، كمسحة أولى، بينما تحدد يوم 8 أغسطس موعداً للمسحة الثانية، على أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بعد ذلك، لبدء النشاط رسميا، خاصة أن الجودو من الألعاب التلامسية.

جاء تحديد الموعد وفقا لما اتفقت عليه لجنة الخبراء بالاتحاد وكذلك لجنة عودة النشاط، خاصة أنه إذا تم بدء المسحات والتدريبات منتصف يوليو ستأتى إجازة عيد الأضحى، وبالتالى لن يكون فائدة من المسحة التى سيخضعون لها .

وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية، والذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى، وفقا لما أعلنته وزارة الرياضة، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات و الأندية، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط، مع تطبيق التعليمات التى تم إعلانها من مسئولى الوزارة ومجلس الوزراء.