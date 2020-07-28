شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة بان باسيفيك للتنس فى طوكيو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمون اليوم الثلاثاء، عن إلغاء بطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس للسيدات فى طوكيو لعام 2020، لأسباب تتعلق بالسلامة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وفى الأسبوع الماضى اضطر اتحادا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات لإلغاء البطولات المتبقية فى الصين هذا العام بسبب الوباء.

وقال منظمو بان باسيفيك، فى بيان "درست اللجنة التنفيذية للبطولة بالتنسيق مع اتحاد اللاعبات المحترفات إجراءات متعددة لتنظيم البطولة مثل إقامة المباريات بدون جماهير.

"لكننا اتخذنا القرار الصعب بإلغاء البطولة واعتقدنا أنه الأفضل من أجل الصحة العامة خاصة وسط المخاوف من موجة ثانية لانتشار العدوى فى اليابان".

وتجنبت اليابان العدوى، على نطاق واسع بعد وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص لكن تصاعد عدد الحالات فى طوكيو ومناطق أخرى الأسبوع الماضى دعا الخبراء للخوف من مواجهة موجة ثانية.

وتندرج بطولة بان باسيفيك، ضمن الجولة الآسيوية لاتحاد اللاعبات المحترفات، وأقيمت سنويا منذ انطلاقتها عام 1984 وكان من المفترض إقامة نسخة هذا العام فى سبتمبر أيلول لكنها تأجلت إلى نوفمبر .

Advertisements

وبعد الإلغاء، أصبحت بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة فى سيول الوحيدة المتبقية فى آسيا بجدول بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات المؤقت لعام 2020.

ومن المنتظر، استئناف موسم تنس السيدات بعد خمسة أشهر من التوقف عند انطلاق بطولة باليرمو يوم الاثنين.

وقال منظمو البطولة فى طوكيو، إنه لم يتم حسم إقامة نسخة 2021 حتى الآن.

وأضافوا، "هذه نتيجة محبطة ليس فقط للاعبات التنس من كل الدول بل للجماهير فى اليابان وحول العالم".

وأسعدت نعومى أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا جماهير اليابان، بفوزها بنسخة العام الماضى فى مسقط رأسها أوساكا.