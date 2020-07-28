شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : هيدرسيفلد مش عايز يأجر رمضان .. والأهلى عايز تمليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي لن يستعير رمضان صبحي للمرة الثالثة لرفض إدارته وكذلك نظيرتها في هيدرسيفيلد لذلك المبدأ، خاصة وأن عقد رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد يتبقى فيه موسمين فقط بانتهاء الموسم الجاري، كاشفاً أن رمضان صبحي سيستكمل الموسم مع الأهلي خاصة وأن فتح باب القيد في إنجلترا بالنسبة للاعبين الأجانب ليس قبل يوم 16 أكتوبر المقبل.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "هيدرسفيلد مش عايز يأجر .. الإعارة تعني الإيجار والأهلي بردو عايز تمليك مما يعني شراء اللاعب نهائياً.. هيدرسيفيلد يرغب في بيعه مقابل 7 ملايين ونصف والأهلي عارض 2 ونصف فقط ومبلغ الالتقاء هو 4 ملايين إسترليني".

وأضاف أحمد شوبير أن رمضان صبحي ينتظر عرضاً كبيراً من الدوري الأنجليزي ولكنه يرفض حتى الآن فكرة اللعب في الدوري اليوناني أو التركي.

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وتنتهي اعارة رمضان صبحي للأهلي نهاية الموسم الجاري على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي والذي قرر بيع الجناح الدولي بداية من الموسم الجديد، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحي بشكل نهائي.

وجاء ترشيح رمضان صبحي في نادي اولمبياكوس بطل الدوري اليوناني من جانب احمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطني وهداف الفريق اليوناني والذي اكد لادارة ناديه ان رمضان صبحي سيمثل اضافة للفريق في الموسم الجديد ، في الوقت الذي يدرس رمضان صبحي العرض بقوة خاصة وان اولمبياكوس سيشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا في الموسم الجديد بصفته بطلا للدوري اليوناني.

ويعد عرض الأهلي هو الوحيد المتواجد على طاولة هيدرسيفيلد حتى هذه اللحظة في الوقت الذي لازال هناك أندية تدرس ارسال عرض لشرائه أبرزها أولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطالي وعدد من الفرق الألمانية والتركية.