شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يستعيد طفولته فى المغرب قبل العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، تواجده فى المغرب، لاستعادة طفولته مع ابنته خلال تواجده هناك، وقبل العودة إلى القاهرة للمشاركة مع الفريق فى المباريات، وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا، أمام الرجاء المغربى فى نصف النهائى من البطولة، حيث نشر صورة تجمعه مع ابنته، وهما يلعبان بالمكعبات الملونة.

ويعود المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك لصفوف الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة السبت المقبل طبقًا لتصريحات أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، الذى أكد عودة اللاعبين على متن رحلة استثنائية من المغرب للقاهرة للانضمام لمعسكر القلعة البيضاء ببرج العرب

وقال السفير المصرى "أبلغت الزمالك أن هناك رحلة خاصة تحت رعاية السفارة المصرية ستقلع من المغرب يوم السبت المقبل ويمكن من خلالها إعادة الثنائي بن شرقي وأوناجم للقاهرة".

Advertisements

وأضاف "وأكدت أيضا لمسئولي القلعة البيضاء استخراج تأشيرات الثنائي وسنوفر له كل ما هو متاح لتسهيل لحاقه بالزمالك".

وكان الزمالك تواصل مع السفير المصري في المغرب وطلب منه التواصل مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودة الثنائي وفقا للطريقة التي تتناسب مع الظروف هناك.

ويسعى الزمالك لعودة الثنائي المغربي المحترف ضمن صفوفه إلى مصر مرة أخرى في أسرع وقت لتجهيزه مع الفريق استعدادا لاستئناف نشاط كرة القدم.