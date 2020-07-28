شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان يشيد باحترافية إدارة الأهلى فى ملف حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت إدارة نادى الشرقية للدخان برئاسة هانى أمان باحترافية نظيرتها بالأهلى فى إدارة ملف حق رعاية حسين الشحات، بعد موافقة الإدارة الحمراء على دفع نسبة رعاية اللاعب للشرقية للدخان دون الدخول فى أى أزمات بين الطرفيين والتزام الإدارة الحمراء بقوانين الاتحاد الدولى "فيفا".

من جانبه وجه باسم عادل عضو مجلس إدارة نادى الشرقية للدخان الشكر لإدارة الأهلى على سرعة الاستجابة، مؤكداً أن الإدارة الحمراء وافقت على الفور على دفع نسبة رعاية حسين الشحات بمجرد استلامهم خطابنا خلال الفترة الماضية، كاشفاً أن الشيكات صدرت بالفعل وسيتم استلامها غداً الأربعاء، كما أشاد باسم عادل بمجهودات سعيد البحيري المستشار القانونى للنادى والذى كان له دور كبير في الحفاظ على حقوق نادى الدخان في هذا الملف.

وأصدر مسئولو النادى الأهلى الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لصالح نادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ بناءاً على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي خاصة بعد أن لعب لصفوف النادي لمدة موسم واحد قبل الانتقال خلال مرحلة الناشئين، ويستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات غداً والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه فى إطار احترام إدارة النادى الأهلى للوائح والقوانين.