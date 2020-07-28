شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يتحمل تكاليف مسحات الحكام ومراقبى المباريات حفاظا على سلامة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على تحمل تكاليف مسحات الحكام ومراقبى المباريات عند استئناف النشاط للحفاظ على سلامة اللاعبين وأسرة المنظومة من فيروس كورونا المستجد.

كما طالب اتحاد اليد من الأندية والهيئات تقديم شهادات طبية تفيد بعدم إصابة اللاعبين واللاعبات بالفيروس قبل انطلاق المنافسة بـ72 ساعة.

كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن دخول المنتخب فى معسكر غلق لمدة 15 يومًا بدءًا يوم 15 أغسطس المقبل فى الغردقة على أن يعقبه أسبوع فى القاهرة ثم 15 يومًا فى مدينة الإسماعيلية .

وأكد صفا أن الاتحاد يسعى إلى ترتيب معسكر الإسماعيلية بحجز صالة هيئة قناة السويس للتدريب .

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كما كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن إجراء اختبارات طبية وقياسات بدنية للمنتخب الأول خلال الفترة من 6 حتى 13 أغسطس المقبل تمهيدًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لكأس العالم يناير 2021 بمصر .

ومن المقرر أن يخضع المنتخب للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة .

استقر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى اجتماعه الأخير على تعيين محمد عبد السلام مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين مواليد 2002 ومعه أحمد رمضان هتلر مساعدًا، فيما أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد على الاستقرار على بدء الموسم الجديد من دورى المحترفين آخر أسبوع فى سبتمبر أو أول أكتوبر، فى الوقت الذى شهد اجتماع مجلس الإدارة اليوم إرسال عقود الموسم الجديد للأندية بعد إجازة عيد الأضحى استعدادًا لقيد الموسم الجديد.