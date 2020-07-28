الامارات | أمير خان يدرس إقامة نزال استعراضي مع ماني باكياو في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير خان يدرس إقامة نزال استعراضي مع ماني باكياو في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، البطل الأولمبي وبطل العالم عدة مرات في الملاكمة الوزن الخفيف، الملاكم البريطاني أمير خان، بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة.

وقال بيان صحافي للمجلس أمس: «بحث مجلس دبي الرياضي فرص التعاون مع البطل الأولمبي من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة في التدريب على رياضة الملاكمة لتكون امتداداً لأكاديمياته الشهيرة الموجودة في لندن، والتي تعمل على تدريب وتطوير الرياضيين الموهوبين، وتوفير سبل النجاح والتقدم لهم ليكونوا أبطالاً عالميين».

وجاء في البيان: «كما شجع المجلس البطل العالمي على الانتقال للإقامة هو وزوجته فريال مخدوم وأطفاله الثلاثة لميسة التي تبلغ من العمر 5 سنوات وألاينا البالغة من العمر عامين وولده محمد المولود حديثًا، للعيش في إمارة دبي، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الإمارة لتشجيع ممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي يعزز من السياحة الرياضية ويزيد من فرص الاستثمار بدبي، كما بحث المجلس إمكانية إقامة نزال استعراضي في دبي بين أمير خان مع النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو الذي تربطه علاقة وطيدة مع المجلس».

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من جانبه قال أمير خان: «أنا سعيد بالتواجد في مجلس دبي الرياضي الذي استضاف العديد من أساطير الرياضة وأبطال العالم وأنا فخور بأن أكون ضمن قائمة العظماء الذين استضافهم المجلس، كما أنني متحمس للعودة مرة أخرى إلى دبي لتكون بيتي الثاني ومقر لاستثماراتي المستقبلية، وسأفكر بشكل جدي في المناقشات التي عرضها مجلس دبي الرياضي، ومن أهمها فتح أكاديمية ملاكمة في دبي، وإقامة نزال مع صديقي ماني باكياو في دبي».

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