الامارات | اتحاد الإمارات لكرة القدم يشكر نادي العين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم يشكر نادي العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشكر إلى مجلس إدارة نادي العين و القائمين على ستاد هزاع بن زايد تقديراً على جهودهم وتعاونهم المستمر في استضافة مختلف الأحداث والفعاليات التي يُنظمها اتحاد كرة القدم في مدينة العين إلى جانب معسكرات وتجمعات المنتخبات الوطنية .

وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة في بيان صحافي على هذا التعاون المثمر مع مجلس إدارة نادي العين ومجالس إدارات الأندية الأخرى التي تحرص كذلك على تقديم كل سُبل الدعم لمنتخباتنا الوطنية .

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وقال بن هزام: "تعودنا من مجلس إدارة نادي العين على توفير كل مستلزمات النجاح لمنتخبنا الوطني حين يقيم معسكراته وتجمعاته في مدينة العين، حيث تكون هناك متابعة حثيثة لكل التفاصيل الخاصة بالأمور التنظيمية وتوفير الدعم اللوجستي لكل أعضاء المنتخب وكذلك توفير أكثر من ملعب لأداء التدريبات" .

وأعرب الأمين العام عن شكره لمكتب شؤون الجماهير بنادي العين على المبادرة الرائعة التي قاموا بها خلال المعسكر حين وضعوا لوحة تحفيزية كبيرة في مدرجات الملعب كُتب عليها "لا للمستحيل .. سنحقق بكم طموحنا " وهي رسالة هامة تدل على ثقة الجماهير بنجوم المنتخب.

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