الامارات | الزمالك يطلق اسم طبيب الغلابة على أحد منشآت النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلق اسم طبيب الغلابة على أحد منشآت النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إطلاق اسم طبيب الغلابة، الدكتور محمد عبدالغفار مشالي على أحد المنشآت في مقر النادي بميت عقبة.

وحسب صحيفة المصري اليوم واصل مجلس إدارة "الأبيض" تكريم طبيب الغلابة الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعدما كان أصدر بيانا نعى فيه مشالي.

وأشارت إلى أن النادي قرر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على أحد منشآت النادي، خصوصاً أن الراحل أعلن في وقت سابق انتمائه وعشقه لـ "الأبيض".

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