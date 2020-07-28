شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعزل «فتحى» فى المنزل بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، حمدي فتحي إجازة من التدريبات، حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى.



ويعاني فتحي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت الفحوصات إيجابية عينته، خلال مسحة الفريق الخامسة، وتم عزله واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتقرر متابعة اللاعبين يوميا للاطمئنان على حالتة مع التشديد عليه بضرورة الالتزام بالادوية التى حددها الجهاز الطبى للاعب.

ويخوض الفريق ثانى تجاربة الودية اليوم الثلاثاء أمام الجونة، على ملعب التتش بالجزيرة، تحضيرا لعودة المنافسات الرسمية.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة، متقدما بفارق 16 نقطة عن المقاولون أقرب ملاحقيه، كما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تنتظره مواجهة قوية مع الوداد المغربي