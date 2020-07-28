شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستعد للتعاقد مع أول صفقاته للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، إن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع عن فيران توريس، نجم فالنسيا، في الموسم المقبل.
وينتهي عقد توريس مع فالنسيا في صيف العام المقبل، لذا يرغب النادي في بيعه الآن، حتى لا يرحل مجانًا عن الخفافيش.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن توريس بات على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي، لتعويض رحيل ليروي ساني إلى بايرن ميونخ.
وأوضحت «بي بي سي» أن الصفقة ستحسم بين الناديين نظير 40 مليون يورو.
يذكر أن ريال مدريد من أبرز الأندية التي تنافس مانشستر سيتي على صفقة توريس.
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