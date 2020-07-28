شكرا لقرائتكم خبر عن «العشري» يستدعي ثلاثة ناشئين للانضمام لمعسكر المصري ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر طارق العشري، المدير الفني للنادي المصري، استدعاء ثلاثي فريق الشباب بالنادي محمد عبدالخالق «دقدق» وإبراهيم الغنام وزياد فرج للانضمام للمعسكر المغلق الذي ينتظم فيه الفريق ببرج العرب حاليًا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز في السادس من أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن الثلاثي سبق لهم التصعيد للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة، إذ يشغل الأول مركز الظهير الأيمن، فيما يشغل الثاني مركز قلب الدفاع، ويلعب الثالث في مركز لاعب خط الوسط المهاجم، كما أن الثلاثي كانوا ينتظمون مؤخرًا في تدريبات فريق الأمل بالنادي المصري تحت قيادة الدكتور ميمي عبدالرازق، المدير الفني لقطاع الناشئين، والذي يقوم بالتنسيق مع طارق العشري في كافة الأمور المتعلقة بتصعيد اللاعبين المتميزين من فريق الأمل للتدريب مع الفريق الأول.