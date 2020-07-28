شكرا لقرائتكم خبر عن «آس»: إصابة «ماريانو» لاعب ريـال مدريد بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «آس» الإسبانية إصابة أحد لاعبي نادي ريـال مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني، والذي يستعد لملاقاة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب هو المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز، والذي جاءت نتيجة مسحته الأخيرة إيجابية، فيما تم عزله في منزله ولم يحضر إلى التدريبات.