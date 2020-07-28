شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يقدم عرضًا لأرسنال لتمديد إعارة «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي بشكتاش التركي بعرض جديد لنظيره الإنجليزي أرسنال من أجل تمديد إعارة النجم المصري محمد النني، الذي قضى هذا الموسم 2019-2020، معارًا لـ«الأبيض والأسود».

وحسب صحيفة «ميليات» التركية، فإن إدارة الفريق التركي طلبت من النادي اللندني تحمل نصف راتب اللاعب، الذي يتقاضى 2.5 مليون يورو سنويًا.

وأشار التقرير إلى رغبة أرسنال في بيع «النني» بشكل نهائي إلا أنه قد يدرس خيار الإعارة مجددًا في حال عدم حصوله على عرض مغر للاعب المصري.

ويأمل بشكتاش في الحفاظ على لاعب الوسط في ظل رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق هذا الصيف مثل بيدرو ريبوتشو وكيفين برنس بواتينج وبوراك يلماز، بالإضافة إلى الحارس لوريس كاريوس، الذي فسخ عقده في وقت سابق مع النادي.

وأوضحت الصحيفة التركية أن العرض تم تقديمه لأرسنال عن طريق اللاعب نفسه، المرتبط بعقد مع الجانرز حتى 2022، إذ يشعر بالسعادة في إسطنبول.

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