شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الاتفاق السابق: أزارو ورط الفريق وغيابه مؤثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جمال محمد، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم سابقاً، أن غياب المغربي وليد أزارو، المهاجم، سيكون مؤثرًا بشكل كبير خلال ما تبقى من مبارياتهم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ودعا في تصريحات لـ«الرياضية السعودية» الاتفاق إلى إيجاد بديل مناسب، وتغيير خطة اللعب.

وقال مهاجم الاتفاق السابق: «يعيش الاتفاق في مشكلة بسبب غياب أزارو، وعليهم البحث عن بديل، سواء كان ذلك بتجهيز لاعب من الفئات السنية، أو طلب استثناء من الاتحاد السعودي لكرة القدم بالسماح لهم بتسجيل لاعب آخر».

وأضاف محمد: «رغم أن الاتفاق قدم في الآونة الأخيرة مباريات جيدة، وسجل انتصارات عديدة، ويجب الاستمرار على هذا الطريق، ولكن في ظل غياب لاعب محترف، وتأثير الانقطاع الطويل بسبب فيروس كورونا المستجد، أخشى من هبوط المستوى».