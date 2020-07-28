شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: كنت سببًا في تفضيل توتنهام التعاقد مع «غالي» على حساب «عبدربه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أحمد حسام ميدو نجم توتنهام السابق، تفاصيل محاولة توتنهام الإنجليزي ضم حسني عبدربه لاعب المنتخب الوطني ونادي ستراسبورج الفرنسي وقتها.

وقال ميدو، نجم توتنهام وعدد من الأندية الإنجليزية سابقًا في تصريحات ببرنامجه «أوضة اللبس» عبر فضائية النهار: إنه تم استدعائه لمكتب المدير الرياضي بنادي توتنهام، في حضور المدير الفني للفريق مارتن يول، لسؤاله حول من الأفضل للانضمام للفريق ولعب دور اللاعب رقم 8 في وسط الملعب، حسني عبدربه، أم حسام غالي.

وفسر ميدو سبب اختياره غالي وقتها لإمكانياته الفنية في ذلك المركز، وقدرته على اللعب في مركز الجناح، وهو المركز الذي خاض به الكابيتانو عدد كبير من المباريات مع السبيرز، كما أثنى على حسني عبد ربه، مؤكدا أنه واحد من أفضل اللاعبين في ذلك المركز واختياره وقتها لغالي لا يقلل من القيصر.

ورد حسام غالي الذي حل ضيفَا على ميدو :«علمت بقصة دعم ميدو لي كي انتقل إلى توتنهام».

وقال غالي :«أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال جاء لمتابعة مباراة لفينورد الهولندي ورؤية الهولندي ديرك كويت في الملعب».

وأضاف قائد الأهلي السابق:«الصحافة كتبت أن فينجر أتى لفينورد لمتابعة غالي، فقام ميدو بالحصول على نسخة من الصحيفة لعرضها على مارتن يول، لإقناعه بضرورة إنجاز صفقة غالي وقطع الطريق على مدرب أرسنال»

Advertisements

ولعب غالي لصفوف توتنهام موسمي 2006 - 2007، و2007 - 2008، وخاض 36 مباراة بالدوري، و5 مباريات بالكأس، كما لعب عبدربه لنادي ستراسبورج موسم 2005 - 2006، ولعب 22 مباراة بالدوري الفرنسي، و4 مباريات بالدوري الأوروبي.