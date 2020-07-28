شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة مايوركا يرفض مقارنته بـ«ميسي»: «تضايقني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرفض لوكا روميرو، الموهبة الأرجنتينية لنادي ريـال مايوركا الإسباني صاحب الـ 15 عامًا، مقارنته بالنجم ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب التانجو، مؤكدًا أن تلك المقارنات تشعره بالضيق.

وكان «روميرو» قد أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني بعدما دخل كبديل في مباراة فريقه أمام ريـال مدريد الشهر الماضي.

وقال «روميرو»، في حوار مع شبكة «فوكس سبورتس»، عن تلك المقارنات مع «ميسي»: «إنها تضايقني لأنه لا يوجد سوى ميسي واحد»، مضيفًا: «أرغب في صنع اسمًا لنفسي في كرة القدم كلوكا روميرو».

وكشف اللاعب، الذي مثل منتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا في مباراة واحدة، عن رغبته في الاستمرار في لعب للتانجو رغم إمكانية تمثيله للمنتخبين الإسباني والمكسيكي إن أراد.

وأوضح: «يمكنني الاختيار، ولكن إذا كانت الأرجنتين لا تزال تحبني سأستمر في اللعب هناك، إذا كان الأمر ممكنًا، أريد اللعب للمنتخب الأرجنتيني الأول».

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