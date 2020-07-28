شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي يختار تشكيل تاريخي ناري للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختار حسام غالي، نجم الأهلي السابق، التشكيل التاريخي للنادي الأهلي خلال استضافته من جانب ميدو، في قناة النهار الفضائية، من خلال برنامج «أوضة اللبس».

و قال قائد النادي الأهلى السابق: «في حراسة المرمى سأختار عصام الحضري رغم تقديرى الشديد للكابتن ثابت البطل».

وأضاف: «سأختار كل من إبراهيم حسن ظهير أيمن، وهاني رمزي ووائل جمعة كقلب دفاع، وسيد معوض كظهير أيسر».

وتابع ضاحكاً: «في الوسط، سأختار اللاعب الصداع مجدي عبدالغني، لن أختار نفسي سأختار كابتن مجدي لإننى سمعت عن مستواه العالى في هذا المركز».

وأختار «غالي» كل من علاء ميهوب وطاهر أبوزيد وأبوتريكة في نصف الملعب خلف حسام حسن، ومحمود الخطيب.

وجاء تشكيل حسام غالي التاريخي للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: سيد معوض- وائل جمعة- هاني رمزي- إبراهيم حسن.

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الوسط الدفاعي: مجدي عبدالغني.

الوسط الهجومي: علاء ميهوب- طاهر أبوزيد.

الهجوم: محمد أبوتريكة- حسام حسن- محمود الخطيب.