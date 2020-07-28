شكرا لقرائتكم أحمد بلال: تصريحات جعفر ستؤدي لصرامة الحكام مع الفرق المصرية فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، بخصوص مجاملة الحكام للأندية للأندية المصرية فى البطولات الأفريقية سيكون لها صدى سلبى على الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية .

وقال أحمد بلال فى تصريح لـ "الخليج 365" أن تصريحات فاروق جعفر ستتسبب فى صرامة الحكام على الأندية المصرية فى المباريات والمشاركات الأفريقية المقبلة، متعجبا : "لماذا أدلى بهذا التصريح فى ذلك التوقيت ؟ !" .

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وأشار بلال إلى أن الحكام سيتعاملون مع الفرق المصرية فى المباريات المقبلة بصرامة، مشيرا إلى أن الصدى السلبى على الأندية المصرية بسبب هذه التصريحات سيكون أمر طبيعى و بعيد كل البعد عن الإيجابية .

وفجر فاروق جعفر، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.