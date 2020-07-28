شكرا لقرائتكم أحمد حسن : عقوبة كهربا ليس لها علاقة باللوائح والأهلي سيطلب التخفيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق، أن العقوبة الصادرة ضد محمود كهربا لاعب الأهلى، من جانب اتحاد الكرة، بسبب أحداث مباراة السوبر أمام الزمالك، كانت قاسية للغاية، مشيرًا إلى أنها لم تكن طبقا لأي لوائح مطلقا، متوقعا تخفيف العقوبة في الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" : "الأهلي يجهز تظلم لتخفيف عقوبة كهربا من أجل المشاركة في المباريات المقبلة"، مضيفا : "فايلر طالب إدارة الأهلي بضرورة التدخل لتخفيف عقوبة كهربا، خاصة بعد فترة توقف طويلة للمسابقات بسبب فيروس كورونا".

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وتابع أحمد حسن:" المدرب السويسري مهتم بعودة كهربا للمشاركة في المباريات المقبلة، خاصة أنه متخوف من عدم شراء النادي الأهلي لعقد رمضان صبحي مشيرا إلى أن الأهلي يجهز تظلم جديد لتقديمه إلى اتحاد الكرة، مدعوما بمستندات جديدة، مع إمكانية تخفيض عقوبة لاعبي نادي الزمالك أيضا.

كان كهربا تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات مر منهم مباراتين فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في الإمارات مؤخرًا وحسمه الفريق الأبيض لصالحه بضربات الترجيح ، وعاقب اتحاد الكرة كهربا بالإيقاف حتى نهاية الموسم قبل أن يتم تخفيف العقوبة لـ10 مباريات من قبل لجنة الالتماس، إلا أن الأخيرة أكدت أن هناك أمكانية لتخفيف العقوبة من جديد حال تقدم الأهلي بالتماس يحمل أدلة جديدة تبرء اللاعب،

في سياق أخر طالب الصقر بتكريم الأطباء عند انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز على غرار ما حدث في المغرب ، حيث ان ضربة البداية بعد عودة الدوري المغربي كانت بقدم الأطباء بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية، والتصدي لجائحة فيروس كورونا ، لذلك على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بضرورة تكريم الأطباء في مباريات الدوري المصري المقبلة.