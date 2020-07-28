شكرا لقرائتكم أحمد حسن : الخطيب أصدر فرمان بمنع أحمد فتحى من إرتداء شارة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، اتخاذ إدارة النادي الأهلي قرارا بسحب شارة القيادة من أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والذي سينضم لنادي بيراميدز بدءا من الموسم القادم.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "فتحي لن يرتدي شارة قيادة الأهلي في المباريات المقبلة سواء الودية أو مواجهات الدوري وبطولة إفريقيا، بفرمان من محمود الخطيب رئيس النادي".

وأوضح:" الخطيب يرى أن الأحق بإرتداء شارة قيادة الأهلي محمد الشناوي وسعد سمير واللاعبين الذين قاموا بالتجديد على بياض".

وأكمل:" فتحي قدم أداءا مشرفا مع الأهلي، وتاريخ كبير داخل النادي ومنتخب مصر، وعدم إرتداء شارة القيادة، لا يقلل منه مطلقا".

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وأكد:" الخطيب طلب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عدم منح الشارة لفتحي مرة أخرى والاهتمام باللاعبين الذين قاموا بالتوقيع على بياض".

تراجع اتحاد الكرة عن القرار السابق بإيقاف وتجميد أى لاعب ينتقل لناد آخر فى الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدورى هذا الموسم، بعد قرار الجبلاية بفتح باب القيد الصيفى قبل نهاية الموسم بأربعة أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف أى لاعب ينتقل من ناديه لناد آخر فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، للحفاظ على تكافؤ الفرص والشفافية، قبل أن يتم التراجع والسماح للاعبين بالاستمرار رغم القيد فى النادى الجديد، على أن يتم الانتقال والقيد فقط ثم يتم الانتقال للنادى الجديد فى الموسم الجديد.

بذلك يكون من حق الأهلى الاحتفاظ بأحمد فتحى وشريف إكرامى لآخر مباراة فى الدورى هذا الموسم حتى فى حالة قيدهما فى بيراميدز قبل انتهاء الدورى الحالى، على أن ينضمان للفريق الجديد مطلع الموسم المقبل.