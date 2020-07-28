شكرا لقرائتكم الشرقية للدخان : الأهلي تعامل باحترافية فى ملف رعاية الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجهت إدارة نادي الشرقية للدخان برئاسة هاني أمان، الشكر لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب التعامل باحترافية في إدارة ملف حق رعاية حسين الشحات، بعد موافقة القلعة الحمراء على دفع نسبة رعاية اللاعب لناديه القديم دون الدخول في أي أزمات بين الطرفيين والألتزام بقوانين الاتحاد الدولي "فيفا".
وأصدر مسئولو النادي الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لصالح نادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ بناءاً على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي خاصة بعد أن لعب لصفوف النادي لمدة موسم واحد قبل الانتقال خلال مرحلة الناشئين، ويستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات غداً والتي تبلغ قيمتها مليون و160 الف جنيه في اطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.
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