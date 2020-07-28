القنوات الناقلة لمباريات الأهلى والزمالك اليوم أمام الجونة وطنطا

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جدة - عمرو شويل سيكون عشاق الأهلى والزمالك على موعد مع مشاهدة فريقهم فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فى مباراو ودية مع الجونة وطنطا على الترتيب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
يلعب الأهلى فى ملعبه مختار التتش ضد الجونة، وستكون المباراة مذاعة على قناتى أون تايم سبورتس والأهلي.
فى المقابل، يواجه الزمالك فريق طنطا فى نفس التوقيت، وتذاع المباراة على قناتى أون تايم سبورتس 2 والزمالك.
يتربع النادى الأهلى على عرش أكثر الفرق تسجيلا للأهداف حيث أحرز لاعبوه 46 هدفا، كما يعد الدفاع الأحمر هو الأقوى حيث لم يستقبل سوى 4 أهداف فقط فى ظل الطريقة الهجومية التى يتبعها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عند مواجهة المنافسين مما أدى لتحقيق 16 فوز متتالى واعتلاء صدارة ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة.
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